5 проблем нарциссов, о которых вы не подозревали

Нарциссы — это эгоисты, неспособные сосредоточиться ни на чем, кроме себя самого. Но знаете ли вы, что скрывается под маской вечного самодовольства и непоколебимой уверенности? Одиночество, страх быть непризнанным, заниженная самооценка и масса фобий.

Психолог Юлия Пирумова посвятила нарциссам целую книгу — «Хрупкие люди». А мы в нашей статье расскажем, с чем им приходится сталкиваться ежедневно.

-16% Хрупкие люди. Почему нарциссизм - это не порок, а особенность, с которой можно научиться жить (новое оформление) Юлия Пирумова Твердый переплет 851 ₽ 1019 ₽ -16%

Нестабильная самооценка

Внешне всегда уверенные в себе, на деле нарциссы нередко страдают от эмоциональных качелей. Гипертрофированный перфекционизм по отношению к собственной личности заставляет этих людей то пребывать в восторге от самого себя и своих достижений, то, напротив, испытывать ненависть к отражению в зеркале. Самооценка нарцисса совершенно неустойчива, что делает его зависимым от одобрения окружающих. То есть подобный человек даже не может здраво воспринимать свои успехи, ведь главным критерием для него является чужая оценка. Нетрудно догадаться, что это провальная схема.

«В глубине души мы хотим быть принятыми людьми. Быть с ними в хороших отношениях. Мы хотим любить и быть любимыми. Но на пути к этому нас подтачивает сила замедленного действия — наше ощущение себя недостойными всего этого. Потому что раз мы не на вершине пирамиды социального успеха, которым полны все социальные сети, то ощущаем себя никчемными и совсем ничего не достигшими. Почти каждый нарцисс боится — а что, если все обнаружат, что мы ничего из себя не представляем? Потому что собственные достижения кажутся нам недостаточными, чтобы законно считать себя нормальным».

Вынужденная изоляция

Попытки стать лучшим, уникальным, удержаться на вершине Олимпа закономерно приводят нарциссов к одиночеству. Широко распространено мнение, будто бы такие люди — высокомерные снобы. Но это не единственная их проблема, которая приводит к изоляции.

Нарциссы не умеют слышать никого, кроме себя. Они так поглощены удержанием статуса, что просто не в состоянии видеть ничего вокруг. Им важно только признание. И по жестокой иронии, чем больше нарцисс сосредотачивается на себе, тем скорее он отдаляется от социума и погружает себя в вовсе не добровольную изоляцию.

«Нарцисс движим одиночеством. Кажется, что оно его устраивает, и он вполне доволен своим независимым положением. Изоляция от людей, дистанция — это все про него... Но если бы вы только знали, сколько страдания причиняет ему его неспособность быть в отношениях и ощущение собственной неуклюжести в них. Его детское переживание ненужности и покинутости — вот организующая фантазия, с которой он живет всю жизнь. Внутри нее нарцисс никому не нужен. Всем наплевать на его чувства, мнения и суждения, как бы он ни старался быть важным и умным».

Синдром самозванца

Пресловутым синдромом страдают многие. Неуверенность в своей компетентности, сомнения в собственных успехах — все это значительно отравляет жизнь. Но вот в случае с нарциссами дела обстоят гораздо сложнее. Ведь сочетать в себе одновременно твердую уверенность в собственной уникальности и сознание полной своей ничтожности — дело непростое, даже мучительное. Потому и синдром самозванца отзывается в таких людях куда болезненнее, чем в любом из нас.

«С одной стороны, нарцисс не ощущает себя достойным, знающим и профессиональным, несмотря ни на какие заслуги, опыт и признание. Внутри себя он как был ничем, так им и остается, несмотря на четыре диплома, научную степень, несколько монографий, государственную премию и уважение коллег. А с другой стороны, нарцисс оценивает себя и свои результаты, исходя из каких-то невероятных и непостижимых критериев, которым и правда либо совсем нельзя соответствовать, либо нужна особая степень одаренности, каковой большинство из нас не имеет».

Неспособность радоваться жизни

Нарциссы гоняются за призрачным идеалом, пытаются поддерживать иллюзию своей исключительности, сталкиваются с одиночеством. Все это все отнимает немало сил. У таких людей вообще не остается ни времени, ни энергии на то, чтобы жить полноценной жизнью. Пропадает и умение радоваться мелочам, наслаждаться моментом, короче говоря, делать все то, чем занимаются другие. «Мне не до красивых закатов, честное слово, когда самые главные вершины еще не покорены», — такая логика преследует нарциссов. И ловушка этой позиции в том, что конца у гонки не предвидится, за одной победой потребуется другая, за той — третья. Иными словами, эта песня будет вечной.

«Удовольствие отвлечет нарцисса от совершенствования и движения вверх. А любая остановка — это потеря времени, которое могло бы быть потрачено более эффективно. Любое расслабление — это вольность и соскальзывание в массу обычных людей. И это самые страшные кошмары нарцисса!»

Отрицание реальности

Каждому из нас доводилось хотя бы раз в жизни ошибаться и двигаться по неверно выбранному пути. Но если многих людей ошибки мотивируют, то с нарциссами все обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что они не могут признаться в своей неправоте даже самому себе, а значит, и избежать провалов в дальнейшем. Еще бы, разве может исключительный, уникальный и самый лучший человек сделать что-то неправильно? Именно поэтому нарциссы и отрицают реальность, предпочитая жить в собственном идеальном мире, вырваться из которого им подчас просто невозможно.

«Это не значит, что ненарциссические люди не страдают от того, что у них что-то не получилось и они с чем-то не справились. Страдают, и еще как! Плачут, грустят, злятся и потом снова по кругу. Всем тяжело переживать потери, разводы, неудачи. Нарцисс же такого допустить не может. Потому что для его психики риск слишком велик. Уж лучше копить силы в борьбе с обстоятельствами, только бы не признать собственное бессилие».

***

Еще больше об особенностях нарциссов вы можете узнать из книги Юлии Пирумовой «Хрупкие люди». Автор проведет вас по мрачному, полному ограничений и разочарований в самом себе миру этих внешне самоуверенных эгоистов и расскажет, как жить с ними бок о бок и почему им так нужна настоящая любовь.